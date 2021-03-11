اللواء ابراهيم لم ييأس ومبادرته صامدة بانتظار...

كتبت كلير شكر في " نداء الوطن": لم ييأس مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ولم يضع مبادرته جانباً. حتى اللحظة يتصرف طرفا الخصومة، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، على وصفها مبادرة غير رسمية، بمعنى أنّ ابراهيم لا يحمل طرحاً رسمياً من جانب قصر بعبدا، وإنما هي محاولة لتهيئة أرضية تفاهم قد تساهم في تذليل العقبات بين الفريقين.ويقوم طرح اللواء ابراهيم، على تأليف حكومة من 18 وزيراً، لا ثلث معطلاً فيها، يتولى فيها الفريق العوني تسمية خمسة وزراء إلى جانب الوزير الأرمني، على أن تتم تسمية وزيري الداخلية والعدل بشكل تفاهمي بين عون والحريري، بحيث يطرح الأول مجموعة أسماء لوزارة الداخلية ليختار منها الثاني اسماً، فيما يتولى الثاني اقتراح مجموعة أسماء لوزارة العدل فيختار منها الأول اسماً.وفق المتابعين، فإنّ الحراك الذي أظهره الشارع خلال الأيام القليلة الماضية، والموقف غير المعهود الذي سجّله قائد الجيش العماد جوزف عون، قد يكونان رفعا من منسوب الخشية لدى قصر بعبدا مما ستحمله الأيام المقبلة، اذا ما اعتبرنا أنّ حراك الأيام الأخيرة هو أول الغيث لما قد يحصل في الفترة المقبلة، ومقدّمة لضغط أكبر متوقع، بالتوازي مع ضغط دولي يحصل خلف الكواليس في سبيل اخراج الحكومة إلى الضوء. وكلها عوامل قد تدفع في أي لحظة إلى وضع الخلافات جانباً والبحث عن صيغ تفاهمية. والتجارب بين الفريقين عن سيناريوات من هذا القبيل، كثيرة.ومع ذلك، فقد بدا تعاطي الفريقين مع التطورات على قاعدة الدجاجة والبيضة: فالرئيس الحريري ينتظر إشارة من قصر بعبدا بمعنى تحديد موعد لكي يتوجه إلى القصر، فيما الرئاسة تنتظر من رئيس الحكومة أن يبادر إلى طلب الموعد!