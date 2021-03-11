لبنان

لقاء عون والحريري: تعا ولا تجي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-03-2021 | 08:00
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يكثر الحديث عن اتصالات لتحقيق خرق سريع في موضوع تشكيل الحكومة في غضون ايام قليلة، على ان يكون مدخل الحل قيام الرئيس المكلف بزيارة الى القصر الجمهوري. لكن دوائر القصر الجمهوري دعت الى "انتظار نتائج اللقاء المرتقب في الساعات القليلة المقبلة بين الحريري والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يواصل مساعيه وفق الصيغة المطروحة التي طرحها سعياً الى تشكيل الحكومة العتيدة". واكدت  الدوائر ذاتها "ان ابواب بعبدا مفتوحة امام الرئيس المكلف ساعة يشاء".

 

لكن اوساطا مطلعة قالت "لا تزال بعبدا بعيدة عن وجهة سير الحريري حيث لم يحصل اي اتصال لا مباشر ولا غير مباشر بينها وبين "بيت الوسط"، وكل طرف ينتظر الآخر، ويشترط اتصال الاخر به اولا. كما ان الحريري مستعجل متابعة زياراته الخارجية، ما سيدلّ على انّ أوان تأليف الحكومة لم يحن بعد.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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