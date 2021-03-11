التيار: شكوك عن غياب الحريري كل مرة بهذا التوقيت

عممت أوساط التيار الوطني ليلا اجواء اعلامية تصعيدية ضد الرئيس المكلف، فقالت "بات مشروعا طرح علامات استفهام كبيرة عن" مصادفة" غياب الرئيس الحريري عن البلاد في كل مرة تحصل فيها احتجاجات شعبية. كما ان مماطلته وتجواله وترحاله المتكرر ورفضه المقترحات الوسيطة وغياب أي مبادرة منه باتجاه بعبدا لتأليف الحكومة يثبت مسؤوليته عن تأخير التأليف لحساباته الشخصية والمالية والسياسية".

وقالت: ليقل لنا دولته ماذا حققت كل تلك الزيارات الخارجية؟ هل جاءت بالحلول الحكومية والاقتصادية والمالية؟

وتابعت "ألم يدرك الحريري بعد أن سياسة استدراج الخارج الى الداخل اللبناني لا تأتي بثمار لأنه مكلف تشكيل حكومة الجمهورية اللبنانية التي يرأسها ميشال عون"؟