لبنان

ساحات الثورة تستعيد زخمها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-03-2021 | 08:45
A-
A+
Doc-P-801905-637510469494250773.jpg
Doc-P-801905-637510469494250773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تستعد "ساحات الثورة" لاستعادة نشاطها ابتداء من يوم السبت المقبل بمبادرة من العسكريين المتقاعدين وتحت شعار"اسقاط المنظومة الحالية".

 

هذا الموقف بدأت ترجمته العملية بالاستعداد لاقامة تحرك شعبي كبير يوم السبت المقبل في ساحة الشهداء واعادة نصب خيم الثورة، اضافة الى تحركات مماثلة في ساحات الثورة الاخرى في طرابلس وصيدا وصور وبعلبك.

 

وبات واضحا ان خطوة فتح الطرقات التي حصلت امس لن تعني وقف التحركات المطلبية التي ستتخذ مظاهر أخرى في الايام المقبلة.

 

كذلك دعا بعض مجموعات الانتفاضة (المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، تحالف وطني، زغرتا الزاوية تنتفض، لطرابلس، موطني، حوار بيروت، بعلبك، لقاء البقاع الثوري، شباب 17 تشرين، مجموعة لبنان ينتفض) الى تحرك نهار غد في الساعة الرابعة من وزارة الداخلية الى مجلس النواب تحت عدة عناوين، أبرزها: 1- فرض حكومة انتقالية مع صلاحيات تشريعية استثنائية من خارج هذه المنظومة، هدفها تطبيق التدقيق الجنائي بكل مؤسسات الدولة، بداية من مصرف لبنان. 2- وضع خطة اقتصادية لإخراج البلاد من الأزمات، ومحاسبة من استفاد من السياسات الاقتصادية والمالية. 3- إقرار قانون استقلالية القضاء.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:06 | 2021-03-11
13:00 | 2021-03-11
12:54 | 2021-03-11
12:50 | 2021-03-11
12:49 | 2021-03-11
12:39 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website