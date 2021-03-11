ساحات الثورة تستعيد زخمها

تستعد "ساحات الثورة" لاستعادة نشاطها ابتداء من يوم السبت المقبل بمبادرة من العسكريين المتقاعدين وتحت شعار"اسقاط المنظومة الحالية".

هذا الموقف بدأت ترجمته العملية بالاستعداد لاقامة تحرك شعبي كبير يوم السبت المقبل في ساحة الشهداء واعادة نصب خيم الثورة، اضافة الى تحركات مماثلة في ساحات الثورة الاخرى في طرابلس وصيدا وصور وبعلبك.

وبات واضحا ان خطوة فتح الطرقات التي حصلت امس لن تعني وقف التحركات المطلبية التي ستتخذ مظاهر أخرى في الايام المقبلة.

كذلك دعا بعض مجموعات الانتفاضة (المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، تحالف وطني، زغرتا الزاوية تنتفض، لطرابلس، موطني، حوار بيروت، بعلبك، لقاء البقاع الثوري، شباب 17 تشرين، مجموعة لبنان ينتفض) الى تحرك نهار غد في الساعة الرابعة من وزارة الداخلية الى مجلس النواب تحت عدة عناوين، أبرزها: 1- فرض حكومة انتقالية مع صلاحيات تشريعية استثنائية من خارج هذه المنظومة، هدفها تطبيق التدقيق الجنائي بكل مؤسسات الدولة، بداية من مصرف لبنان. 2- وضع خطة اقتصادية لإخراج البلاد من الأزمات، ومحاسبة من استفاد من السياسات الاقتصادية والمالية. 3- إقرار قانون استقلالية القضاء.