لبنان

ديبلوماسي لبناني بارز: قصتنا طويلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-03-2021 | 09:05
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رسم ديبلوماسي لبناني بارز صورة قاتمة للوضع اللبناني، فتوقع استمرار حال المراوحة القائمة لفترة طويلة في انتظار تسوية سياسية داخلية وخارجية في آن معا تؤدي الى تشكيل الحكومة الجديدة وتبدأ بوضع البلد على طريق التعافي والاصلاحات الضرورية

 

وقال: لكن المؤسف ان الوضع الضاغط داخليا ليس كذلك خارجيا ويجب انتظار توافر تقاطع مصالح إقليمية دولية تفرض نفسها على الساحة اللبنانية، كالتوصل الى تفاهم بين إيران والمجتمع الدولي على الملف النووي، وعلى الحل السياسي في اليمن، وترقب نتائج الحركة والمبادرات العربية في الملف السوري.

 

وتوقع "ان يبقى لبنان أسير الفوضى المالية والاجتماعية والمعيشية ولكن تحت سقف أمني مضبوط، ليس من منطلق ان الخارج قلبه على لبنان، بل لان الانهيار الكامل والشامل يمس التوازنات  القائمة في لبنان والمنطقة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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