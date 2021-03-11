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لبنان
رئيس الإتحاد العمالي شمالا: لإقرار اقتراح قانون النائب خليل
Lebanon 24
11-03-2021
|
08:46
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شدد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شعبان بدرة في مؤتمر صحافي على "ضرورة دعم الطبقة العاملة والكادحين وذوي الدخل المحدود والقوى الأمنية وكل قطاعات الشعب "، مؤكدا دعمه "بيان رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر".
وطالب "بضرورة إقرار اقتراح القانون المعجل الذي تقدم به النائب علي حسن خليل، وخصوصا أنه يتعلق بإنصاف ضباط وجنود الجيش الأبطال، الذين يضعون دمهم على كفهم وهم يواجهون بصدورهم المخاطر في مرحلة دقيقة وصعبة تتطلب أوسع تضامن شعبي معهم، لتضاف إلى مهمتهم المركزية في حماية الحدود في مواجهة العدوان الصهيوني الطامع في أرضنا وثرواتنا، مهمة جديدة تتجسد بحماية وحدة الأرض والمؤسسات والحفاظ على وحدة مكونات الوطن ونبذ عناصر الفتنة الغارقة، بوعي أو لا وعي، في تنفيذ مشاريع خارجية تؤدي إلى شرذمته والقضاء على وحدته وسيادته".
وأشار إلى أن "انهيار القدرة الشرائية لليرة اللبنانية نتيجة الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وما رافقه من انهيار للوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي ، انعكس سلبا على لقمة عيش كل مكونات الوطن، وخصوصا أبطال المؤسسة العسكرية والأمنية باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن، والمدافعين عن السلم الأهلي والاجتماعي والأمني وتوسيع نطاق الذين عانوا الانهيار الاقتصادي لتعود الدولة إلى تأدية دورها المركزي باعتبارها الراعي الاجتماعي الأول لأبنائها لتنصفهم جميعا انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة في هذه الظروف التي تمر فيها البلاد".
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