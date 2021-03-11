لبنان

رئيس الإتحاد العمالي شمالا: لإقرار اقتراح قانون النائب خليل

Lebanon 24
11-03-2021 | 08:46
A-
A+
Doc-P-801921-637510492832038512.jpg
Doc-P-801921-637510492832038512.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شعبان بدرة في مؤتمر صحافي على "ضرورة دعم الطبقة العاملة والكادحين وذوي الدخل المحدود والقوى الأمنية وكل قطاعات الشعب "، مؤكدا دعمه "بيان رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر".

وطالب "بضرورة إقرار اقتراح القانون المعجل الذي تقدم به النائب علي حسن خليل، وخصوصا أنه يتعلق بإنصاف ضباط وجنود الجيش الأبطال، الذين يضعون دمهم على كفهم وهم يواجهون بصدورهم المخاطر في مرحلة دقيقة وصعبة تتطلب أوسع تضامن شعبي معهم، لتضاف إلى مهمتهم المركزية في حماية الحدود في مواجهة العدوان الصهيوني الطامع في أرضنا وثرواتنا، مهمة جديدة تتجسد بحماية وحدة الأرض والمؤسسات والحفاظ على وحدة مكونات الوطن ونبذ عناصر الفتنة الغارقة، بوعي أو لا وعي، في تنفيذ مشاريع خارجية تؤدي إلى شرذمته والقضاء على وحدته وسيادته".

وأشار إلى أن "انهيار القدرة الشرائية لليرة اللبنانية نتيجة الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وما رافقه من انهيار للوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي ، انعكس سلبا على لقمة عيش كل مكونات الوطن، وخصوصا أبطال المؤسسة العسكرية والأمنية باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن، والمدافعين عن السلم الأهلي والاجتماعي والأمني وتوسيع نطاق الذين عانوا الانهيار الاقتصادي لتعود الدولة إلى تأدية دورها المركزي باعتبارها الراعي الاجتماعي الأول لأبنائها لتنصفهم جميعا انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة في هذه الظروف التي تمر فيها البلاد".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:06 | 2021-03-11
13:00 | 2021-03-11
12:54 | 2021-03-11
12:50 | 2021-03-11
12:49 | 2021-03-11
12:39 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website