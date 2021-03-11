لبنان

الأمم المتحدة لن تتدخل لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-03-2021 | 10:05
A-
A+
Doc-P-801924-637510498909648256.jpg
Doc-P-801924-637510498909648256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استبعد تقرير ديبلوماسي وصل الى بيروت من نيويورك ان تكون للمطالبات اللبنانية للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للمساهمة في التحقيقات بقضية تفجير مرفأ بيروت اي صدى ايجابي، بفعل دخول الامم المتحدة حلبة الصراع على منصب الأمين العام، الذي تنتهي ولاية امينه الحالي انطونيو غوتيريش مع نهاية 2021.

 

ويفيد التقرير "ان حسابات غوتيريش، المرشح لدورة ثانية لمنصبه، يحاول الابتعاد عن مقاربة كل ملف قد يسبب له ازعاجا من هذا الفريق او ذاك، ويعتمد سياسة الابتعاد عن الملفّات الدولية الشائكة، ايا تكن، معوّلا على ان  الدول العظمى لا تمانع بقاءه في منصبه ".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:06 | 2021-03-11
13:00 | 2021-03-11
12:54 | 2021-03-11
12:50 | 2021-03-11
12:49 | 2021-03-11
12:39 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website