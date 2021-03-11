الأمم المتحدة لن تتدخل لهذا السبب

استبعد تقرير ديبلوماسي وصل الى بيروت من نيويورك ان تكون للمطالبات اللبنانية للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للمساهمة في التحقيقات بقضية تفجير مرفأ بيروت اي صدى ايجابي، بفعل دخول الامم المتحدة حلبة الصراع على منصب الأمين العام، الذي تنتهي ولاية امينه الحالي انطونيو غوتيريش مع نهاية 2021.

ويفيد التقرير "ان حسابات غوتيريش، المرشح لدورة ثانية لمنصبه، يحاول الابتعاد عن مقاربة كل ملف قد يسبب له ازعاجا من هذا الفريق او ذاك، ويعتمد سياسة الابتعاد عن الملفّات الدولية الشائكة، ايا تكن، معوّلا على ان الدول العظمى لا تمانع بقاءه في منصبه ".