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لبنان
تفجير قذيفة "هاون" قديمة العهد في مكان معزول وآمن خلف معسكر الوروار - الحدث
Lebanon 24
11-03-2021
|
09:34
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صدر عن المديـرية العامـة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة ما يلـــي:
تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على اشارة القضاء المختص، أنه سيقوم خبير من مكتب المتفجرات عند الساعة 12:00 ظهراً من تاريخ اليوم 11-3-2021 بتفجير قذيفة "هاون" عيار /82/ ملم قديمة العهد، في مكان معزول وآمن داخل حرش خلف معسكر الوروار-الحدت وذلك لصعوبة وخطورة نقلها الى مكان ابعد. مع الاشارة انه تم العثور على القذيفة بالأمس في محلة الليلكي.
لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم.
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