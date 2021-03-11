لبنان

لهذه الأسباب عادت إصابات كورونا في لبنان للارتفاع

Lebanon 24
11-03-2021 | 09:33
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أشار نقيب الأطباء البروفيسور شرف أبو شرف إلى أنه تزامناً مع فتح القطاعات تدريجياً وانطلاق الإحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية شهدنا ارتفاعاً في معدل الإصابات في كورونا ولا شك أن الأعداد هي أضعاف ما نراه.

 

وقال لصوت لبنان 100.3-100.5: "سنعود الى دائرة الخطر في حال استهترنا في تطبيق التدابير الوقائية كما ان التلقيح لا يتم بالسرعة الكافية."

 

وطالب أبو شرف أن يدخل القطاع الخاص للمساهمة في تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين وان تأخذ الناس التدابير الوقائية في عين الإعتبار وبخاصة في التجمعات، مشدداً على وجوب تأمين تطعيم 70% من المواطنين حتى نهاية العام.

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