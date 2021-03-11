قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد علي علاء الدين

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المهندس البحري المتقاعد علي علاء الدين، الذي توفي بتاريخ 10/3/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1/7/ 1934 كترمايا - الشوف.

تطوع في الجيش بتاريخ 16/10/1952، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/10/1955، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/7/1981.حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.متأهل وله 4 أولاد.ينقل جثمانه بتاريخ 11/3/2021 الساعة 10.00 من مستشفى الجامعة الأميركية – بيروت إلى بلدة كترمايا - الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر.تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:إبنه الدكتور بسام: 294270/03إبنه طارق: 626662/03شقيقه صلاح: 638309/70شقيقه نور الدين: 495513/70شقيقه غازي: 534684/03