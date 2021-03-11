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لبنان
قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد علي علاء الدين
Lebanon 24
11-03-2021
|
09:46
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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المهندس البحري المتقاعد علي علاء الدين، الذي توفي بتاريخ 10/3/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
من مواليد: 1/7/ 1934 كترمايا - الشوف.
تطوع في الجيش بتاريخ 16/10/1952، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/10/1955، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/7/1981.
حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.
تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
متأهل وله 4 أولاد.
ينقل جثمانه بتاريخ 11/3/2021 الساعة 10.00 من مستشفى الجامعة الأميركية – بيروت إلى بلدة كترمايا - الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر.
تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
إبنه الدكتور بسام: 294270/03
إبنه طارق: 626662/03
شقيقه صلاح: 638309/70
شقيقه نور الدين: 495513/70
شقيقه غازي: 534684/03
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