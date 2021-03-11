توقيف موزّع مخدرات وزوجته.. وضبط كمية كبيرة مخزّنة

صدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:في إطار الخطّة المتّبعة لتفكيك شبكات تِجارة وترويج المخدّرات، وبعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، عن استلام أحد الأشخاص كميّة كبيرة من المواد المخدّرة وتخبئتها في إحدى الشقق السكنية -المستأجرة لهذه الغاية- في محلة "أدونيس" بهدف توزيعها على المروِّجين، تمكّنت عناصر المكتب من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:- أ. ك. (مواليد عام 1980، سوري)وهو من أصحاب السوابق في هذا المجال وقد خرج حديثًا من السجن.بتاريخ 3-3-2021 داهمت قوّة مشتركة من المكتب المذكور والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية الشقّة، حيث تمكّنت من توقيفه وزوجته:ح. ق. (مواليد عام 1990، سورية)وضبطت كميّة كبيرة من المخدّرات الموضّبة والمعدّة للترويج، على الشكل التالي:- /887/ غ. من مادة الكوكايين موزّعة على /379/ ظرفاً.- /883/ غ. من مادة حشيشة الكيف موضّبة في /39/ كيساً.- /262/ غ. من مادة الماريجوانا مقسّمة داخل /54/ كيساً.- مبلغ /7,175,000/ ليرة لبنانية، ناتج عن عمليات بَيع المخ