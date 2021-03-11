لبنان

الرئيس عون عرض مع عكر التطورات الأمنية الأخيرة

Lebanon 24
11-03-2021 | 10:34
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وعرض معها الأوضاع العامة في البلاد بعد التطورات الأمنية الأخيرة، وعمل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.
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الرئيس عون استقبل زينة عكر وعرض معها الأوضاع العامة في البلاد بعد التطورات الأمنية الأخيرة وعمل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع
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زينة عكر

ميشال عون

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