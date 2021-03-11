الرئيس عون عرض مع عكر التطورات الأمنية الأخيرة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وعرض معها الأوضاع العامة في البلاد بعد التطورات الأمنية الأخيرة، وعمل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.