لبنان

"القضاء يفرغ من طاقاته".. 40 قاضياً عاملاً تقدّموا بطلبات استيداع!

Lebanon 24
11-03-2021 | 10:45
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كشف عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، النائب جورج عقيص، عن وجود معلومات مؤكّدة مفادها بأنّ 40 قاضياً عاملاً تقدّموا بطلبات استيداع للعمل في الخارج أو لأسباب عائلية أو اجتماعية، محذّراً من أنّ "القضاء يفرغ من طاقاته".
 
وكتب عقيص في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "في معلومات مؤكدة أنّ 40 قاضياً عاملاً أكثرهم من الجيل الجديد قد تقدّموا بطلبات استيداع، إما للعمل في الخارج أو لأسباب عائلية/اجتماعية".
 
وأضاف: "القضاء يفرغ من طاقاته، وسيزيد ذلك من البطء في العمل وتخبط العدالة. صرخة الجيش بالأمس وصلت، فهل تصل صرخة القضاة؟".
 
وختم: "وبلا جيش وقضاء أي لبنان يبقى؟".
 
 
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