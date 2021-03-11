غجر بعد لقاء عون: يجب إيجاد مصدر لشراء الفيول ونحن بحاجة إلى سلفة من أجل أن نستمر

التقى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر الرئيس ميشال عون. وقال بعد اللقاء: "وضعنا فخامة الرئيس في جوّ الضغط الذي نعمل به كي لا نصل إلى العتمة واستنفذنا كل الإمكانات، ويجب إيجاد مصدر لشراء الفيول ونحن اليوم نستخدم وفر عام 2020 ونحتاج أموالاً في الموازنة الجديدة وبحاجة إلى سلفة من أجل أن نستمر".