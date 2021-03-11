لبنان

متحدون: سلامة إستأنف قرار قاضي التحقيق مكنّا رد الدفوع

Lebanon 24
11-03-2021 | 11:30
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قال تحالف متحدون إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إستأنف، بواسطة وكيله المحامي شوقي قازان، قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا الذي قضى برد الدفوع الشكلية وبتحديد جلسة إستجواب لسلامة في 7 أيار المقبل، وذلك أمام الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.
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رياض سلامة

قضاء

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