معركة الرئاسة.. والتوقيت الخاطئ

لم تبدأ معركة رئاسة الجمهورية امس، بل ان المرشحين المفترضين لهذا المنصب بدأوا معركتهم منذ انتخاب الرئيس ميشال عون، من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وصولا الى الحديث عن قائد الجيش جوزيف عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة .كلهم مرشحون مفترضون، يعملون بشكل او بآخر من اجل تحسين شروطهم الرئاسية، وان كان الامر مفهوما قبل ١٧ تشرين، بإعتبار ان المجال السياسي في لبنان كان مستقراً الى حد بعيد، غير ان الحراك الشعبي اعاد خلط الاوراق مجددا .لم تعد الساحات الشعبية والسياسية في لبنان بعد الحراك كما كانت عليه قبله، بل حصل اختلاف جذري مرتبط بالتحالفات وبالاحجام كما باختلاف شعبية هذا الطرف وذاك بنسب مختلفة.في الاسبوع الماضي، خاض التيار الوطني الحر معركة اعلامية ضد قائد الجيش جوزيف عون بسبب عدم فتح الجيش اللبناني للطرقات في المناطق المسيحية، في حين اصر عون على عدم التصادم مع الناس، الامر الذي فسر انه يصب في سياق المعركة الرئاسية بين الطرفين.فالتيار لا يرغب بإبقاء صورة جوزيف عون كما هي عليه وحاول وضعه امام خيارين احلاهما مر، اما التصادم مع المحتجين او التصادم مع سائر المواطنين غير المشاركين في الاحتجاجات ، مفترضا ان هذا الامر سيؤدي الى ضرب صورة قائد الجيش شعبيا ما يؤثر على وضعيته السياسية، بالمقابل، وكما يرى مصدر مطلع، فإن قرار قائد الجيش عدم فتح الطريق كان هدفه اولا عدم الاصطدام مع "الثوار" وثانيا تحسين وضعيته السياسية عامة.لكن، هل المعركة الرئاسية اليوم هي المعركة السياسية الاساس؟ يقول المصدر" ان كل من يخوض معركته السياسية وفق الحسابات الرئاسية هو خاسر، فالمعركة اليوم في مكان اخر."ويشير " الى ان الحراك الشعبي اثر بطريقة او باخرى على الوضع الشعبي في الساحة المسيحية وبالتالي فإن الانتخابات النيابية المقبلة ستتحدد نتائحها وفق نتائج ما ستفرزه هذه الساحة."ويرى المصدر ان الانتخابات النيابية المقبلة ستحدد صورة لبنان لسنوات طويلة مقبلة، وستكون محطة، اما لخسارة "حزب الله" وحلفائه الاكثرية، وما يستتبع ذلك من تطورات ونتائج وانعكاسات ، او لتكريس الحزب وحلفائه قدرتهم على الحفاظ على اكثريتهم..ويلفت المصدر ان المعركة الرئاسية ستكون احدى تجليات ونتائج الانتخابات النيابية، وبالتالي فإن التركيز عليها منذ اليوم واعتبارها ام المعارك، هو ترف سياسي غير واقعي.من هنا فان على "التيار الوطني الحر" ورئيسه، بحسب المصدر نفسه، السعي لتحسين وضعه الشعبي لا خوض معارك سياسية سابقة لاوانها، لان خسارة "التيار" في الانتخابات لن تعني فقط خسارة فريقه السياسي في لبنان، بل حسم خسارته لمعركة رئيسه الرئاسية