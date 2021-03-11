لبنان

حاجز ضهر البيدر أحبط عملية سرقة سيارة متوجهة إلى البقاع

Lebanon 24
11-03-2021 | 11:49
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أحبطت عناصر قوى الامن الداخلي التابعة لحاجز ضهر البيدر عند الساعة الثالثة من بعد منتصف الليل، إكمال عملية سرقة سيارة من بيروت باتجاه البقاع.

وفي التفاصيل، ان عناصر قوى الامن عند الحاجز المذكور وضعوا العوائق الحديدية (الشوكة) لسيارة نوع "كيا سيراتو" فضية صنع 2011، تحمل اللوحة رقم لوحة 479532/ج، بعد أن رفض سائقها الامتثال لأوامر الحاجز وذلك بهدف إيقافها، وتابع السير رغم تلف إطارات السيارة.

وعلى الفور، أكملت العناصر مهمتها وتمت متابعة مسار السيارة حيث ضبطت بعد فرار سائقها إلى جهة مجهولة. وبنتيجة التحريات، تبين أن السيارة سرقت من محلة البوشرية وتعود للمواطن (أ.ك).
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