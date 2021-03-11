لبنان

اعتصام لأهالي الطلاب في الخارج في طرابلس

Lebanon 24
11-03-2021 | 12:35
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نفذ أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اعتصاما بشارع المصارف في مدينة طرابلس، احتجاجا على عدم تطبيق المصارف لقانون الدولار الطالبي، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وخطر طرد أبنائهم من الجامعات.

ومنع المتظاهرون الموظفين من الدخول إلى بعض المصارف، مهددين بخطوات تصعيدية في حال استمرار امتناع المصارف عن تطبيق قانون الدولار الطالبي.
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