اصدار طابع بريدي بمناسبة عيد الابجدية

صدر عن لجنة تنظيم عيد الأبجدية بيان جاء فيه: "بمناسبة عيد الابجدية الواقع في الحادي عشر من شهر آذار من كل سنة، تقدّمت لجنة إحياء عيد الأبجدية بطلب الى وزير الاتصالات المهندس طلال حواط للموافقة على إصدار طابع بريدي لعيد الأبجدية La journée de l’Alphabet لما في ذلك من وقع معنوي ووطني على الاجيال اللبنانية الطالعة خاصة وأنّ أول أبجدية في العالم وُجِدَت في جبيل وصُدِّرت إلى العالم من شواطىء لبنان مع الافادة بأنه منذ صدور قانون عيد الابجدية يتّم وفي كل سنة إحياء المناسبة التاريخية بنشاطات ثقافية وتربوية.واللجنة مؤلّفة من النائب السابق نعمة الله أبي نصر رئيساً ومن الاعضاء رئيس بلدية جبيل ورئيس بلدية صور ومدير عام التربية ومدير عام الثقافة ومقرّر اللجنة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التربية والتعليم العالي ووزير الثقافة بموجب القانون رقم 215/2012 والقرار رقم 9/2012 ".