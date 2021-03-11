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لبنان
حريق في مبنى تراثي في بعلبك.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
11-03-2021
|
12:49
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن فرق إطفاء الدفاع المدني عملت بإشراف المدير الإقليمي بلال رعد على إخماد حريق شب في مبنى "المنشية" التراثي قبالة أوتيل "بلميرا" في بعلبك، المتاخم لآثار بستان الخان المجاور لقلعة بعلبك الأثرية، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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