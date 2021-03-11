الليطاني: اعادة تاهيل وتجهيز المختبر المركزي

يسر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن تعلن عن إعادة تاهيل وتجهيز المختبرالمركزي التابع لها في خربة قنافار – البقاع الغربي، بالتعاون مع وكالة التنمية الأميريكية USAID ووضعه في خدمة المواطنين الراغبين في إجراء الفحوصات المخبرية المتعلقة بالترية والمياه وسلامة الغذاء.