لبنان

وهبه التقى السفير الايراني وبحثا في العلاقات الثنائية

Lebanon 24
11-03-2021 | 12:54
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 التقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت محمد جلال فيروزينيا، وعرض معه للمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تحسين وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
كما أعرب وزير الخارجية والمغتربين،عن عميق سروره لإطلاق سراح اللبنانية - الارمينية مارال نجاريان التي وصلت الى لبنان بعد فترة من الأسر جراء الاقتتال الذي دار بين اذربيجان -وأرمينيا.
وشكر الوزير وهبه كل من ساهم  في عملية اطلاق سراح نجاريان خصوصا الصليب الاحمر الدولي و سلطات روسيا الاتحادية  ، أذربيجان وأرمينيا.
 
 
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