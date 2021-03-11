لبنان

ترسيم الحدود... اسرائيل تريد الحل

Lebanon 24
11-03-2021 | 13:06
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أكد وزير طاقة العدو الإسرائيلي "يوفال شتاينتس"، أن بلاده مستعدة للتوصل لحل مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، في حال أبدت بيروت مرونة لذلك.

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "سيروغيم"، أن "يوفال شتاينتس، أكد من قبل أثناء مراحل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، التي جرت في شهر تشرين الأول الماضي، أن الهدف من تلك المفاوضات هو إنهاء الخلاف حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين الجانبين، الإسرائيلي واللبناني، بدعوى المساعدة في تطوير الموارد الطبيعية لصالح جميع شعوب المنطقة.

وأشار إلى أن نجاح المحادثات سيؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة ويعزز ازدهار مواطني كلا الشعبين في إسرائيل ولبنان".
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