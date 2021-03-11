لبنان

بعلبك... دعوات لوقف التدهور الامني

Lebanon 24
11-03-2021 | 13:23
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ذكر موقع الكتائب الالكتروني ان "تصالات على مستويات عدة جرت في الايام الماضية بين المرجعيات الحزبية في منطقة بعلبك من اجل وقف التدهور الامني خصوصا ان الاشتباكات والقذائف طالت في الايام الماضية بيوت الامنيين وفي مختلف الاحياء في المدينة وليس فقط حي الشراونة.

وتفيد المعلومات بأن عددا من رجال الدين قاموا بضغط كبير على الاحزاب بهدف الوصول الى ليال هادئة وبعيدة عن صوت الرصاص في المدين".
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