لبنان

مارال نجاريان الى الحرية

Lebanon 24
11-03-2021 | 13:37
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عادت "مارال نجاريان" عن طريق اسطنبول الى بيروت يوم امس.
 
وكانت نجاريان غادرت بيروت بعد انفجار المرفأ الى "ارتساخ" (ناغورنو كاراباخ) واختطفت وتم اسرها من قبل القوات الاذرية  بعد ثلاثة ايام من وقف الاعمال الحربية بين الجانبان اثر الحرب التي شنتها القوات الاذرية على جمهورية ارتساخ .
وتم اطلاق سراحها وعادت الى بيروت، بعد جهود حثيثة من الخارجية اللبنانية والصليب الاحمر الدولي ونتيجة الاتصالات واللقاءات والمتابعة التي قام بها الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان.
 
وللمناسبة، شكر بقرادونيان وزير الخارجية شربل وهبه على جهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية من اجل اطلاق سراحها وعودتها الى لبنان.
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