مصلحة القطاع العام في القوات: أوضاع الموظفين مزرية

أسفت مصلحة القطاع العام في حزب القوات اللبنانية على "الحالة المزرية التي وصلت إليها أوضاع الموظفين في القطاع العام في كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومن سائر الفئات والرتب الوظيفية، سواء من حيث الخطر الذين يعيشون فيه جراء مواجهة جائحة كورونا نتيجة وجودهم في تماس مباشر مع المواطنين من دون اتخاذ اية إجراءات جدية لحمايتهم خلال ممارسة الوظيفة في خدمة المواطنين، أم من حيث الأوضاع الإقتصادية المعيشية الضاغطة لتزيد من المعاناة نظرا للتدهور الحاصل في سعر صرف العملة الذي جعل من رواتب الموظفين غير كافية حتى لتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش لهم ولعائلاتهم".

وقالت في بيان اليوم: "لذلك، وحرصا منها على استمرارية تسيير المرفق العام وخوفا منها على حقوق الموظفين بالعيش الكريم ولو بالحد الأدنى، وحفاظا على أرواحهم وأرواح عائلاتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا تدعو مصلحة القطاع العام في القوات اللبنانية الوزارات والمجالس والإدارات المختصة إلى:

- الإسراع في تأمين اللقاح ضد فيروس كورونا لجميع موظفي القطاع العام وإعطائهم أولوية جدية نظرا لوجودهم في تماس مباشر مع المواطنين.

- البدء بالإصلاحات المطلوبة سريعا التي قد تساعد على تصحيح وضع ميزانية الدولة ما قد يساعدهم على تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش".