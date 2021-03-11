لبنان

مصلحة القطاع العام في القوات: أوضاع الموظفين مزرية

Lebanon 24
11-03-2021 | 13:49
A-
A+
Doc-P-802017-637510674815739387.jpg
Doc-P-802017-637510674815739387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسفت مصلحة القطاع العام في حزب القوات اللبنانية على "الحالة المزرية التي وصلت إليها أوضاع الموظفين في القطاع العام في كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومن سائر الفئات والرتب الوظيفية، سواء من حيث الخطر الذين يعيشون فيه جراء مواجهة جائحة كورونا نتيجة وجودهم في تماس مباشر مع المواطنين من دون اتخاذ اية إجراءات جدية لحمايتهم خلال ممارسة الوظيفة في خدمة المواطنين، أم من حيث الأوضاع الإقتصادية المعيشية الضاغطة لتزيد من المعاناة نظرا للتدهور الحاصل في سعر صرف العملة الذي جعل من رواتب الموظفين غير كافية حتى لتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش لهم ولعائلاتهم".

وقالت في بيان اليوم: "لذلك، وحرصا منها على استمرارية تسيير المرفق العام وخوفا منها على حقوق الموظفين بالعيش الكريم ولو بالحد الأدنى، وحفاظا على أرواحهم وأرواح عائلاتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا تدعو مصلحة القطاع العام في القوات اللبنانية الوزارات والمجالس والإدارات المختصة إلى:
- الإسراع في تأمين اللقاح ضد فيروس كورونا لجميع موظفي القطاع العام وإعطائهم أولوية جدية نظرا لوجودهم في تماس مباشر مع المواطنين.
- البدء بالإصلاحات المطلوبة سريعا التي قد تساعد على تصحيح وضع ميزانية الدولة ما قد يساعدهم على تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:12 | 2021-03-11
16:05 | 2021-03-11
15:56 | 2021-03-11
15:55 | 2021-03-11
15:50 | 2021-03-11
15:45 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website