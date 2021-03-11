لبنان

وزارة الصحة: 12 حالة إيجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

Lebanon 24
11-03-2021 | 13:57
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 أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 2 و3 و5 و6 و8 آذار، وأظهرت النتائج وجود اثنتي عشرة (12) حالة إيجابية.


وجاء استكمال نتائج 2/3/2021 كالتالي:


" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)


وجاء استكمال نتائج 3/3/2021 كالتالي:


" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية(



وجاء استكمال نتائج 5/3/2021 كالتالي:


" رحلة استوكهولم : شركة SR رقم 484 (حالتان إيجابيتان(


وجاء استكمال نتائج 6/3/2021 كالتالي:


" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 205 (جميعها سلبية)



وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 8/3/2021 كالتالي:


" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
" رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
" رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة دمشق : شركة 6Q رقم 209 (جميعها سلبية)".
 
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