وزارة الصحة: 12 حالة إيجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 2 و3 و5 و6 و8 آذار، وأظهرت النتائج وجود اثنتي عشرة (12) حالة إيجابية.وجاء استكمال نتائج 2/3/2021 كالتالي:" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)وجاء استكمال نتائج 3/3/2021 كالتالي:" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية(وجاء استكمال نتائج 5/3/2021 كالتالي:" رحلة استوكهولم : شركة SR رقم 484 (حالتان إيجابيتان(وجاء استكمال نتائج 6/3/2021 كالتالي:" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 205 (جميعها سلبية)وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 8/3/2021 كالتالي:" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)" رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)" رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)" رحلة دمشق : شركة 6Q رقم 209 (جميعها سلبية)".