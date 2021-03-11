لبنان

الرياح ستشتد... ابتعدوا عن اللوحات الاعلانية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-03-2021 | 14:01
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 في حديث "للبنان 24"، اكد المهندس عبد الرحمن زواويي، مدير دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية،
 
ان "لبنان يمر في منخفض جوي  خلال ال 24 ساعة المقبلة، اذ يستمر من ساعات بعد ظهر اليوم حتى ما قبل ظهر يوم الغد،
 
واللافت ان هذا المنخفض سيترافق مع ازدياد ملحوظ في سرعة الرياح التي ستصل الى 80 كم في الساعة اليوم، لتبلغ غدا 90 كم في الساعة، لا سيما في المناطق الشمالية حيث ستترافق مع كميات غزيرة من الامطار والثلوج بدءا من ارتفاع 700 متر.
 
وهنا تنبيه الى اللبنانيين لمحاولة الابتعاد عن اللوحات الاعلانية كما الاشجار وكل ما يمكن ان تؤثر الرياح عليه سلبا.
 
اما درجات الحرارة فستتراوح ما بين 12 الى 20 ساحلا، 7 الى 16 في المرتفعات و 6 الى 16 في الداخل.
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خاص "لبنان 24"

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