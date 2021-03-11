لبنان

خرقان بحريان للعدو قبالة الناقورة وتحليق طائرة استطلاع فوق بيروت وضواحيها

Lebanon 24
11-03-2021 | 14:20
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"بتاريخ 10 / 3 /2021 اعتبارا من الساعة 17.10 ولغاية الساعة 18.34 تم تسجيل خرقين بحريين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، نفذهما زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي، لمسافة أقصاها 148 مترا.
تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

كما صدر بيان آخر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، جاء فيه:

"بتاريخ 10 / 3 /2021 الساعة 17.05، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة خلدة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18.05 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.


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