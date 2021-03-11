الحراك يتحرّك غدًا في هذه المناطق

تزامنًا مع إنعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب غدًا الجمعة في قصر الأونيسكو تتحضّر بعض مجموعات الحراك لتنظيم مسيرات راجلة في إتجاه منطقة الأونيسكو، التي ستقفلها القوى الأمنية، وذلك من أجل الضغط على النواب لعدم إقرار بعض مشاريع القوانين.وتقول مصادر الحراك أن التحركات لن تقتصر غدًا على منطقة الأونيسكو، بل ستشمل عددًا من المناطق والساحات العامة.