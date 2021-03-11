لبنان

حسب نواياكم... يتم إستيداعكم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-03-2021 | 14:35
A-
A+
Doc-P-802025-637510704225819803.jpeg
Doc-P-802025-637510704225819803.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعليقاً على ما يتم التداول به حول تقدم عدد من القضاة، غالبيتهم من الشباب، بطلبات إستيداع وظيفي بهدف السفر للعمل في الخارج، كشفت مصادر قضائية لـ"لبنان 24" أن العدد مبالغ فيه، وأن هذا الأمر أي الإستيداع لا يستقيم مع نص المادة ٥٢ من نظام الموظفين الرقم ٥٩/١١٢ التي حددت الحالات التي يحقق للموظف من خلالها تقديم طلب الإستيدعاء بالآتي: 

- بناءً على طلب الموظف إذا أصيب بحادث جسيم.
- في حال مرض الزوج (ة) أو أحد فروعه.
- لأجل قيامه بدراسة تعود بالمنفعة العامة للإدارة الملحق بها شرط عدم تجاوز مدة الإستيداع سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين أي ثلاث سنوات حداً أقصى.
- يفرض المشّرع على الإدارة المعنية أن تتثبت  بأن الموظف طالب الإستيداع لا يخالف الشروط المشار اليها أعلاه، وبالتالي لهذه الإدارة أن ترجع في أي وقت عن قرارها.
وأشارت المصادر القضائية الى أن المادة ١٠١ من نظام الموظفين نصت على استبدال تعليق مسألة استيداع القضاة من مجلس الخدمة المدنية لتناط بمجلس القضاء الأعلى.
وحول دقة الرقم المتداول به عن القضاة الذين تقدموا بإستيداعات لغاية تاريخه، لفتت المصادر عينها الى حتمية مراجعة الجريدة الرسمية، لأن مرسوم الإستيداع يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وفي مراجعة دقيقة، وبناء على نصيحة المراجع القضائية، يتبين أنه من شهر حزيران الماضي ولغاية تاريخ اليوم، نُشر استيداع وظيفي واحد لقاضٍ في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن ما يحكى عن ٣٩ طلب استيداع لقضاة  آخرين قد يدخل في إطار وجود "نية"  لديهم بتقديمها بحسب المصادر القضائية. 

 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:13 | 2021-03-11
18:56 | 2021-03-11
18:35 | 2021-03-11
18:12 | 2021-03-11
18:00 | 2021-03-11
17:47 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website