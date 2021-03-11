عكر التقت وفدين من لجنة اهالي شهداء المرفأ والضباط المتقاعدين: الاسراع في بت كل الملفات

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وفدا من لجنة أهالي شهداء مرفأ بيروت ضم: الدكتورة ماريانا فضوليان وكيان طليس ومحي الدين اللادقاني وجورج بزدجيان وإبراهيم حطيط.واستمعت الوزيرة عكر من اللجنة الى المشكلات المتعلقة بتطبيق القانون 194 لجهة التعويضات والتقديمات المتعلقة بذوي الشهداء واعتبارهم شهداء واجب في الجيش اللبناني. وأكدت "أن 47 ملفا تم إعدادها وسيتم إرسالها الى وزارة المالية، كما يتم العمل على الملفات الأخرى بعد استكمال كل أوراقها".واعتبرت أن "هذه القضية هي قضية وطنية وإنسانية وتمس الجميع"، آملة "الإسراع في بت كل الملفات في أسرع وقت ممكن".ثم استقبلت الوزيرة عكر وفدا من الضباط المتقاعدين، ضم العمداء مارون بدر وحسين زعروري وأندره أبو معشر ودانيال حداد، وجرى البحث في مشروع موازنة العام 2021 وحقوق الضباط المتقاعدين. وقدم لها الوفد مطالعة قانونية أعدها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين تتضمن جملة توصيات حول إلغاء وتعديل المواد التي تهدد الأمن الإجتماعي للمتقاعدين وعائلات الشهداء والمعوقين في الجيش.كما التقت وزيرة الدفاع مساعد مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد نبيل عبدالله في زيارة تعارف.