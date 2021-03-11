إجتماع بين حسن وحب الله أكد دعم تصنيع اللقاحات محليا

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة، وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله، في حضور رئيس مجلس إدارة شركة "أروان" للصناعات الدوائية المهندس عبد الرزاق يوسف ونائبة الرئيس الدكتورة رويدة دهام. وتناول البحث مساعي شركة "أروان" لتصنيع لقاح Sputnik V بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات الصحية المعنية في روسيا.وفي تصريح أدلى به أكد الوزير حب الله أنه "انطلاقا من دعم وزارتي الصحة والصناعة لمصانع الأدوية في لبنان، تم تجديد التأكيد على دعم المصانع الوطنية لأن تقوم بتصنيع اللقاح محليا وتأمينه للبنانيين، ومن بينها شركة "أروان" التي تتميز بعملها الجيد القائم على الإمكانات والجودة في تصنيع الأدوية والجهوزية لتصنيع اللقاحات".ولفت إلى "أن الوزارتين ستدعمان، من خلال المفاوضات والإتصالات اللازمة، شركة "أروان" وأي شركة أخرى قادرة على تصنيع اللقاح لقناعة أكيدة بأن الكفاءات اللبنانية قادرة على ذلك".