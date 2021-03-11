لبنان

مجموعة الدعم من اجل لبنان: لعدم التأخير في تشكيل حكومة

Lebanon 24
11-03-2021 | 15:24
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أعلنت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في بيان، انها اجتمعت اليوم "لتقويم الأوضاع في البلاد، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على انفجار مرفأ بيروت المأساوي. ولاحظت المجموعة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في لبنان، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، وأعربت عن قلقها إزاء التوترات المتزايدة في البلاد، بما في ذلك الاحتجاجات الأخيرة".

ودعت المجموعة إلى "الحفاظ على سلمية التظاهرات بهدف حماية حقوق الإنسان. كما دعت إلى تحقيق المحاسبة والعدالة عبر تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت ومقتل السيد لقمان سليم".

في سياق هذه التطورات، اشارت مجموعة الدعم الدولية الى "القلق من مرور سبعة أشهر منذ استقالة الحكومة الأخيرة، ما أعاق قدرة لبنان على معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والمؤسساتية المتفاقمة والتي تزداد تعقيدا وعلى تلبية الحاجات والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني". وكررت المجموعة دعوتها "العاجلة لقادة لبنان لعدم تأخير تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تلبية احتياجات البلاد الملحة وتطبيق الإصلاحات الحيوية". وجددت "دعمها الثابت والمستمر للبنان وشعبه".
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