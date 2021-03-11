لبنان

سرقة في وضح النهار.. هذا ما حصل في البترون

Lebanon 24
11-03-2021 | 15:50
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أقدم مجهولون على سرقة محطة Bazar du livre الثقافية بين بلدتي راشانا وسمارجبيل في قضاء البترون في وضح النهار، وسرقوا كل ما يمكن حمله من دون المس بالكتب. وتم تبليغ الاجهزة الامنية التي باشرت تحقيقاتها لمعرفة هوية الفاعلين.


وتجدر الاشارة الى أن Bazar du livre يستقبل الطلاب ومحبي القراءة والمطالعة من المناطق اللبنانية كافة الذي يقصدونها للحصول على كل كتاب مهما كانت نوعه بسعر 2000 ليرة فقط تشجيعا للثقافة والعلم والقراءة.
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