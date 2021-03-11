لودريان يوجه اتهامات للمسؤولين اللبنانيين.. هذا ما قاله

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، المسؤولين السياسيين اللبنانيين بـ"عدم تقديم المساعدة" الى بلدهم الذي يواجه اخطار "الانهيار"، في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، بحسب ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".



وأضاف لودريان في مؤتمر صحفي في باريس: "سأميل إلى تصنيف السياسيين اللبنانيين على أنهم مسؤولون عن عدم مساعدة بلادهم وهي في خطر. لقد التزموا جميعا بالعمل على تشكيل حكومة شاملة وبتنفيذ إصلاحات لا غنى عنها. كان ذلك قبل 7 أشهر ولا شيء يتحرك... أعتقد أن الوقت لم يفت بعد، لكن الوقت ضئيل جدا".



وأكد لو دريان أن "الأمر متروك للسلطات اللبنانية لتتولى مصيرها وهي تعلم أن المجتمع الدولي ينظر بقلق.. لا يزال هناك وقت للعمل اليوم، ولكن غدا سيفوت الأوان".

وأضاف لودريان في مؤتمر صحفي في باريس: "سأميل إلى تصنيف السياسيين اللبنانيين على أنهم مسؤولون عن عدم مساعدة بلادهم وهي في خطر. لقد التزموا جميعا بالعمل على تشكيل حكومة شاملة وبتنفيذ إصلاحات لا غنى عنها. كان ذلك قبل 7 أشهر ولا شيء يتحرك... أعتقد أن الوقت لم يفت بعد، لكن الوقت ضئيل جدا".وأكد لو دريان أن "الأمر متروك للسلطات اللبنانية لتتولى مصيرها وهي تعلم أن المجتمع الدولي ينظر بقلق.. لا يزال هناك وقت للعمل اليوم، ولكن غدا سيفوت الأوان".

وقادت فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أعمق أزمة منذ الحرب الأهلية من خلال محاولة لإقناع السياسيين المتنازعين بتبني خارطة طريق للإصلاح وتشكيل حكومة جديدة للحصول على مساعدات دولية. وقادت فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أعمق أزمة منذ الحرب الأهلية من خلال محاولة لإقناع السياسيين المتنازعين بتبني خارطة طريق للإصلاح وتشكيل حكومة جديدة للحصول على مساعدات دولية.