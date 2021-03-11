لبنان

لودريان يوجه اتهامات للمسؤولين اللبنانيين.. هذا ما قاله

Lebanon 24
11-03-2021 | 15:56
A-
A+
Doc-P-802046-637510752136184592.jpg
Doc-P-802046-637510752136184592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، المسؤولين السياسيين اللبنانيين بـ"عدم تقديم المساعدة" الى بلدهم الذي يواجه اخطار "الانهيار"، في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، بحسب ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأضاف لودريان في مؤتمر صحفي في باريس: "سأميل إلى تصنيف السياسيين اللبنانيين على أنهم مسؤولون عن عدم مساعدة بلادهم وهي في خطر. لقد التزموا جميعا بالعمل على تشكيل حكومة شاملة وبتنفيذ إصلاحات لا غنى عنها. كان ذلك قبل 7 أشهر ولا شيء يتحرك... أعتقد أن الوقت لم يفت بعد، لكن الوقت ضئيل جدا".

وأكد لو دريان أن "الأمر متروك للسلطات اللبنانية لتتولى مصيرها وهي تعلم أن المجتمع الدولي ينظر بقلق.. لا يزال هناك وقت للعمل اليوم، ولكن غدا سيفوت الأوان".

وقادت فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أعمق أزمة منذ الحرب الأهلية من خلال محاولة لإقناع السياسيين المتنازعين بتبني خارطة طريق للإصلاح وتشكيل حكومة جديدة للحصول على مساعدات دولية.

لبنان

عربي-دولي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:13 | 2021-03-11
18:56 | 2021-03-11
18:35 | 2021-03-11
18:12 | 2021-03-11
18:00 | 2021-03-11
17:47 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website