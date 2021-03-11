لبنان

قائد الجيش إستقبل نائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
11-03-2021 | 16:05
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة نائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي، وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.
 
 
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