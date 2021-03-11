تزامناً مع جلسة مجلس النواب.. ممنوع المرور على هذه الطرقات غداً

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:

يعقد مجلس النواب يوم غدٍ الجمعة 12-3-2021، جلسةً في قصر الأونيسكو - بيروت.لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6.30 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، قطع السير وفقاً لما يلي:السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.منع المرور تحت نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداءً من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون - ديغول.تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المرتحويل السير القادم من "السمرلند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –"الماريوت".تحويل السير من تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير- البقاع الصلح.يرجى أخذ العلم.