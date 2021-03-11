تزامناً مع جلسة مجلس النواب.. ممنوع المرور على هذه الطرقات غداً

يعقد مجلس النواب يوم غدٍ الجمعة 12-3-2021، جلسةً في قصر الأونيسكو - بيروت.
لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6.30 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، قطع السير وفقاً لما يلي:
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السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.
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نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.
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مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
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مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
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منع المرور تحت نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداءً من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.
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تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.
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تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
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تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون - ديغول.
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تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر
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تحويل السير القادم من "السمرلند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –"الماريوت".
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تحويل السير من تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير- البقاع الصلح.
يرجى أخذ العلم.