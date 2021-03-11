لبنان

حريق في الزرارية (فيديو)

Lebanon 24
11-03-2021 | 14:58
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اندلع حريق كبير في معمل لتصنيع الزيوت  في بلدة الزرارية  في قضاء قضاء صيدا، ما ادى  إلى أضرار كبيرة في الممتلكات.
و قد باشرت على الفور سيارات الإطفاء بالعمل على إخماد النيران.
 
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الزرارية

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