حريق في الزرارية (فيديو)

اندلع حريق كبير في معمل لتصنيع الزيوت في بلدة الزرارية في قضاء قضاء صيدا، ما ادى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات.

و قد باشرت على الفور سيارات الإطفاء بالعمل على إخماد النيران.