لقاح "استرازنيكا" قريبا في لبنان.. اليكم التفاصيل

وطمأنت الوزارة المواطنين إنها "تسهر على سلامتهم لإيصال اللقاح إليهم جميعاً وفق الآلية المعتمدة"، مشيرة الى انه سيتم في هذه المرحلة استهداف الفئة العمرية ما بين ٥٥ و ٦٥ عاماً على ان تستهدف باقي الفئات تباعاً.



وتمنت الوزارة من المواطنين التسجيل على المنصة الخاصة باللقاح عبر ارابط التالي، الرجاء الضغط هنا

أعلنت وزارة الصحة العامة عن جدولة وصول دفعات متتالية من لقاح أسترازينيكا عبر منصة Covax ووكلاء استرازنيكا في لبنان إبتداءً من منتصف شهر آذار.