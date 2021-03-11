بعد الترويج لوجود لقاحات ضد كورونا في السوق.. تحذير من وزارة الصحة!

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، البيان الآتي :"يروج عدد من الشركات والصيدليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن لقاحات خاصة بـCovid-19 باتت متوافرة في السوق المحلي بأسعار مرتفعة، مستخدمين في المقابل الشعار الرسمي للوزارة.إن وزارة الصحة العامة، تؤكد أن في هذا الأمر مخالفة صريحة للقوانين النافذة تعرض مرتكبها للملاحقة. ويهم الوزارة تنبيه المواطنين من مخاطر السير بهذا الترويج، مع التأكيد بأنها، واستكمالا لما تقوم به منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح، ستعلن رسميا عن أي شحنة لقاحات تصل إلى لبنان سواء عبر وزارة الصحة العامة أم المبادرات الخاصة التي ستكون مجانية ومضمونة الجودة وتتابع وتنفذ في مراكز التلقيح المعتمدة من قبل الوزارة".