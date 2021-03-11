عثمان عرض الاوضاع مع عبدالله وابو الحسن

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، النائبين الدكتور بلال عبدالله وهادي أبو الحسن، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

