إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:





- عدد اللقاحات ضد فيروس كورنا التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19: 606.



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 579 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 25



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1015 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53



- حالات وفاة: 1".