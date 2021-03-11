لبنان

حكم قضائي فرنسي نهائي لصالح الضاهر والـ LBCI ضد الوليد بن طلال

Lebanon 24
11-03-2021 | 21:11
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أعلنت المؤسسة اللبنانية للارسال، في بيان، "أن القضاء الفرنسي أصدر حكمه النهائي لصالح الـ"المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال LBCI" ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر ضدّ شركات الأمير الوليد بن طلال".
وجاء في البيان: "بعد خسارته خمس دعاوى دولية متتالية، موزعة بين حكم في بريطانيا وحكم في الكايمان وثلاثة أحكام أمام التحكيم الدولي في فرنسا، لجأ الأمير الوليد، عام 2018 الى محكمة الإستئناف الفرنسية ورفع دعوى إبطال ضد قرارات تحكيمية صادرة لمصلحة "LBCI"، مشكّكاً بحيادية التحكيم واستقلاليته. وقد رفضت المحكمة الفرنسية كل ادعاءات الوليد، وخسرت شركات مجموعة "روتانا" المملوكة من الأمير الوليد دعوى الإبطال التي تقدّمت بها أمام محكمة استئناف باريس".
اضاف البيان: "ان حكم القرار نصّ على ردّ دعوى الإبطال، وثبّت الحكم الصادر عن التحكيم الدولي، وطالب الوليد بدفع كل المستحقات المطلوبة للـ"LBCI"، بالإضافة الى جزاء ومصاريف الدعوى".
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