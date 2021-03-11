قائمقام حاصبيا تابع موضوع العثور على 4 قنابل عنقودية في خراج ميمس

تابع قائمقام حاصبيا رواد سلوم موضوع العثور على أربع قنابل عنقودية في خراج بلدة ميمس في قضاء حاصبيا، حيث اجرى اتصالات عدة شملت كلا من رئيس فرع مخابرات حاصبيا العقيد يحيى الحسيني ورئيس بلدية ميمس غازي الخطيب، وأعطى توجيهاته بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن فوج الهندسة في الجيش اللبناني سيعمل غداً صباحاً على تفكيكها وتفجيرها، مثنياً على دور الأجهزة الأمنية في القضاء وجهوزيتها الدائمة لمواجهة أي طارئ أو مستجد.