لبنان

وزير التربية يحسم القرار بشأن الامتحانات الرسمية هذا العام.. هذا ما قاله

Lebanon 24
11-03-2021 | 22:16
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أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن "امتحانات الشهادات الرسمية قائمة والالية ستأخذ بالاعتبار الاوضاع الراهنة"، وأضاف: "سيكون الطلاب مرتاحين، وهدفنا الرئيسي ألا نخسر العام الدراسي". 
 
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI": "المهام الملقاة على عاتقنا عديدة وكان لا بد من رفع الصوت ومن وافق على تعليق الدروس هم افراد الاسرة التربوية من اتحادات مدارس ونقابات وروابط ولجان اهل و3% من المدارس غير ملتزم".
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