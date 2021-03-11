وزير التربية يحسم القرار بشأن الامتحانات الرسمية هذا العام.. هذا ما قاله

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن "امتحانات الشهادات الرسمية قائمة والالية ستأخذ بالاعتبار الاوضاع الراهنة"، وأضاف: "سيكون الطلاب مرتاحين، وهدفنا الرئيسي ألا نخسر العام الدراسي".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI": "المهام الملقاة على عاتقنا عديدة وكان لا بد من رفع الصوت ومن وافق على تعليق الدروس هم افراد الاسرة التربوية من اتحادات مدارس ونقابات وروابط ولجان اهل و3% من المدارس غير ملتزم".