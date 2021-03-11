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© Lebanon24
لبنان
سعيد يعلّق على كلام فهمي: الله يستر
Lebanon 24
11-03-2021
|
23:05
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غرّد النائب الأسبق فارس سعيد عبر "تويتر" كاتباً: "منذ 3 اشهرصرّح اكثر من مسؤول امني عن عودة الاغتيالات، قتلوا منير ابو رجيلي، جوزف بجاني ولقمان سليم، أضاف: "اليوم قال وزير الداخليّة اننا في الفوضى و تكلّم عن اغتيالات"،"الله يستر".
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