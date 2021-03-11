لبنان

كيف توزّعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق؟

Lebanon 24
11-03-2021 | 23:07
A-
A+
Doc-P-802137-637511013153671993.jpg
Doc-P-802137-637511013153671993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت وزارة الصحة العامة الجداول اليومية التي تظهر توزّع الاصابات الجديدة بفيروس كورونا على البلدات والقرى اللبنانية.

وكانت الوزارة قد أوردت في تقريرها اليومي تسجيل 3518 إصابة جديدة إضافة الى 50 حالة وفاة.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع.. ماذا عن الوفيات؟
lebanon 24
12/03/2021 00:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يدخل قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات بكورونا
lebanon 24
12/03/2021 00:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذه الأسباب عادت إصابات كورونا في لبنان للارتفاع
lebanon 24
12/03/2021 00:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان 46 حالة وفاة كورونا جديدة والإصابات...
lebanon 24
12/03/2021 00:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:19 | 2021-03-12
00:14 | 2021-03-12
00:10 | 2021-03-12
00:03 | 2021-03-12
23:05 | 2021-03-11
22:52 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website