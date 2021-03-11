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لبنان
كيف توزّعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق؟
Lebanon 24
11-03-2021
|
23:07
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نشرت وزارة الصحة العامة الجداول اليومية التي تظهر توزّع الاصابات الجديدة بفيروس كورونا على البلدات والقرى اللبنانية.
وكانت الوزارة قد أوردت في تقريرها اليومي تسجيل 3518 إصابة جديدة إضافة الى 50 حالة وفاة.
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