لبنان

مراجعة دقيقة

Lebanon 24
12-03-2021 | 00:03
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جرت مراجعة دقيقة لبيان رسمي صدر عن لقاء مسؤول لبناني ووزير خارجية دولة كبرى، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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