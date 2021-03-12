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لبنان
استياء من اقتراح مالي
Lebanon 24
12-03-2021
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واجهت كتل صديقة اقتراحاً مالياً، بمنتهى الاستياء، وقرّرت عدم المجاملة على هذا الصعيد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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